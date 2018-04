Tyrkia har henta 80 Gülen-tilhengarar frå 18 land

utenriks

Det var 15. juni i 2016 at det mislykka kuppforsøket fann stad.

Tyrkiske styresmakter hevdar at den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA, stod bak, noko Gülen sjølv nektar for.

Etter kuppforsøket lova tyrkiske styresmakter å utslette organisasjonen til Gülen, som dei omtalar som «Fethullahs terrororganisasjon» (FETO).

Uklart

– Tyrkisk etterretning har så langt tatt med seg 80 FETO-medlemmer frå 18 land og frakta dei tilbake til Tyrkia, opplyser visestatsminister Bekir Bozdag.

Det er ikkje kjent kva land dei mistenkte er henta frå, eller korleis den tyrkiske etterretningsorganisasjonen MIT har gått fram.

I slutten av mars vart fem tyrkiske lærarar og ein lege arresterte i Kosovo og flogne tilbake til Tyrkia i ein skjult operasjon der MIT samarbeidde med Kosovos innanriksdepartement. Dei seks jobba på skular og klinikkar som blir støtta av Gülen-organisasjonen.

Fekk sparken

Kosovos statsminister Ramush Haradinaj skal ikkje ha blitt informert om operasjonen i forkant, og gav innanriksministeren og etterretningssjefen sparken kort tid etter.

Sparkinga utløyste igjen ein reaksjon frå Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan.

– Hei, Kosovos statsminister! Når begynte du å beskytte dei som prøvde å sette i gang eit kupp i Tyrkia, sa Erdogan.

Torsdag reagerte ein talsperson for EU på arrestasjonen av dei seks tyrkiske statsborgarane, som hadde lovleg opphald i Kosovo, og sa at hendinga gjer at det må stillast spørsmål ved prosessen og om det er lovleg.

