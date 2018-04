Fire drepne og 408 palestinarar såra i samanstøytar med israelske soldatar

utenriks

Palestinarane har sett fyr på bildekk og kastar steinar mot grensegjerdet for å prøva ramma israelske soldatar på den andre sida. Der svarar soldatane med skarpe skot, tåregass og vasskanonar, opplyser aktivistar og journalistar.

Om lag 20.000 palestinarar er med i demonstrasjonar fredag, ifølgje nyheitsbyrået DPA. Ifølgje byrået er til saman fem palestinarar stadfesta skotne og drepne, men andre kjelder opererer med fire drepne. I tillegg er minst 408 såra, fleire av dei kritisk, ifølgje helsestyresmaktene på Gazastripa.

Ti av dei såra oppsøkte legehjelp i eit teltsjukehus som er oppretta i Khuzaa like ved grensa. Blant dei er 20 år gamle Mohammed Ashour, som var blant dei første palestinarane som sette bildekk i brann tidlegare på dagen.

– Vi kom hit fordi vi ønskjer verdigheit, sa han.

Han blei skoten i ein arm.

Skarpskyttarar

Medan ein venta på demonstrasjonane hadde israelske skarpskyttarar og stridsvogner innteke stillingar langs grensa. Samtidig hadde palestinarar sett fyr på bildekk for å skapa svart røyk og dermed hindra sikta for skarpskyttarar. Demonstrantar hadde også sagt at dei skal bruka spegel for å blenda skarpskyttarane.

Israel har på si side åtvara om at taktikken med å skyta mot demonstrantar som nærmar seg grensegjerdet, ikkje kjem til å bli endra. Israelske styresmakter forsvarar retten sin til å bruka makt ved at soldatane i landet blir sette inn for å svara på opprør og for å ramma det som blir omtalt som leiarane for demonstrasjonane.

Israelske styresmakter hevdar også at Hamas, som styrer Gazastripa, prøver å utføra angrep over grensa under dekke av å arrangera demonstrasjonar. Alle forsøk på å ta seg gjennom gjerdet vil bli slege ned på, åtvarar Israel.

Kritisert

Den første av ei rekkje varsla demonstrasjonar på ein seksvekersperiode skjedde sist fredag. Minst 17 palestinarar blei drepne og over 1.400 såra. Sidan den gongen og fram til fredag denne veka blei ytterlegare fem palestinarar drepne, ein av dei ein mann som døydde av skadane han fekk under demonstrasjonen førre veke.

Handlingane til dei israelske soldatane sist fredag blei sterkt kritisert av menneskerettsgrupper, FN og ei rekkje land, blant dei Noreg, med krav om gransking. Israel har avvist kravet.

(©NPK)