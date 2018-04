Italiensk mafiaboss er arrestert

utenriks

Giuseppe Pelle (57) vart arrestert i ein politiaksjon i Calabria-regionen natt til fredag, opplyser politiet. Over 50 polititenestefolk deltok i operasjonen.

Giuseppe Pelle leier den mektige Pelle-Vottari-klanen av 'Ndrangheta-mafiaen og hadde vore på rømmen sidan 2016 for å sleppe unna ei fengselsstraff på to og eit halvt år. Han var idømt straffa for tilknyting til mafia og for forsøk på utpressing.

57-åringen er son av Antonio Pelle, som var øvste leiar for 'Ndrangheta-mafiaen fram til sin død i 2009.

'Ndrangheta består av ei rekkje familieklanar med base i Calabria som ofte er i strid med kvarandre.

(©NPK)