Kina stoppar sal av biblar på nettet

utenriks

Tiltaket blir sett på som eit ledd i forsøket frå kommunistpartiet på å få kontroll over religionsutøvinga i landet. Aksjonen mot bibelsal kjem samtidig som Vatikanet og Beijing forhandlar om ein historisk avtale om utnemning av katolske biskopar i Kina.

– Alle biblar og bøker utan publikasjonsnummer er blitt fjerna dei siste dagane, seier ein seljar på nettplattforma Taobao til nyheitsbyrået AFP.

Alle bøker som blir selde i Kina, må gjennom ein offentleg godkjenningsprosess, men biblar har likevel vore lett å få tak i dei siste åra.

Ein annan seljar seier at det framleis er mogleg å kjøpe engelske utgåver på Amazon China og Danggang.com.

Nettsal av andre sentrale religiøse tekstar, som Koranen og taoistiske Daodejing, ser ut til å fortsette som før.

Ein protestantisk pastor i Zion-kyrkja i Beijing, som ikkje er offentleg godkjent, seier likevel at restriksjonane er knytt til at «det blir stramma til over heile spekteret».

– Kanskje styresmaktene tenkjer at spreiinga av Bibelen via uformelle kanalar ikkje er i samsvar med statsideologien, seier Jin Mingri.

Kinesiske styresmakter har enno ikkje kommentert opplysningane.

Ifølgje eit statsstøtta kristent råd finst det rundt 20 millionar kristne i Kina i kyrkjer med offentleg godkjenning. Katolikkar er ikkje medrekna. Men det reelle talet kan vere 40–60 millionar, ifølgje enkelte kjelder.

(©NPK)