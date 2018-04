Minst tre palestinarar såra i nye samanstøytar

utenriks

Palestinarar har sett fyr på bildekk og begynt å kaste steinar over grensegjerdet for å ramme israelske soldatar på den andre sida. Der svarar soldatane med skarpe skot, opplyser journalistar på staden.

Så langt er tre palestinarar såra, opplyser helsestyresmaktene på Gazastripa.

Skarpskyttarar

I påvente av demonstrasjonane hadde israelske skarpskyttarar og stridsvogner teke stilling langs grensa. Samtidig hadde palestinarar sett fyr på bildekk for å skape svart røyk og dermed hindre sikten for skarpskyttarane. Demonstrantar har også sagt at dei skal bruke spegel for å blende skarpskyttarane.

Israel har på si side åtvara om at taktikken med å skyte mot demonstrantar som nærmar seg grensegjerdet, ikkje kjem til å bli endra. Israelske styresmakter forsvarar sin rett til å bruke makt ved at soldatar blir sette inn for å svare på opprør og for å ramme det som blir omtalt som leiarar for demonstrasjonane.

Israelske styresmakter hevdar også at Hamas, som styrer Gazastripa, prøver å utføre angrep over grensa under dekke av å arrangere demonstrasjonar. Alle forsøk på å ta seg gjennom gjerdet vil bli slått ned på, åtvarar Israel.

Kritisert

Førre fredag vart den første av ei rad varsla demonstrasjonar i ein seksvekersperiode gjennomført. Minst 17 palestinarar vart drepne og over 1.400 såra.

Handlingane til dei israelske soldatane vart sterkt kritisert av menneskerettsgrupper, FN og ei rad land, blant dei Noreg, med krav om gransking. Kravet har blitt avvist av Israel.

(©NPK)