Russland og Storbritannia i munnhoggeri i FNs tryggingsråd

– Britiske styresmakter er så freidige at dei påstår Russland mest sannsynleg er ansvarleg for hendinga i Salisbury. Vel, vi trur også at det er mest sannsynleg at etterretningstenester i visse land står bak denne provokasjonen, sa Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja i FNs tryggingsråd torsdag.

Han opna møtet med ein lang tale der han hevda at Russland er offer for ærekrenkingar frå Storbritannia og deira allierte.

– Vi har sagt til våre britiske kollegaer at dei leikar med elden og kjem til å angre seg, åtvara den russiske FN-ambassadøren.

Nebenzja nekta å namngje landa Russland meiner kan stå bak.

– 24 teoriar

Storbritannias FN-ambassadør Karen Piece fyrte tilbake med å seie at Russland har funne på 24 teoriar om kven som står bak forgiftinga, men understreka endå ein gong at britane berre har éin og det er at Russland står bak.

Russarane, som kallar skuldingane «forferdelege og ugrunna», kalla inn til møtet i FNs tryggingsråd for å be medlemmene om støtte til å finne andre forklaringar på angrepet.

– Storbritannia nektar å samarbeide med oss under påskot av at offeret ikkje samarbeider med den kriminelle. Eit lovbrot vart gjort på britisk jord, kanskje ei terrorhandling, og det er våre borgarar som er offera, sa Nebenzja.

Viste til «Mord og mysterium»

Den russiske FN-ambassadøren viste også til den britiske krimserien «Mord og mysterium», eller «Midsomer Murders», for å forklare kvifor Russland ikkje står bak giftangrepet.

– Alle som har sett krimseriar, som «Mord og mysterium», veit at det ikkje er smart å prøve å ta livet av folk med ein metode som vekkjer så mykje offentleg merksemd, sa Nebenzja.

Han sa også at alt peikar mot at angrepet var godt planlagt og koordinert, og berekna på å undergrave Russland.

Julia Skripal stadig sterkare

Julia Skripal og faren Sergej Skripal vart funne medvettslause på ein benk i Salisbury 4. mars. Dei vart lagt inn på sjukehus med kritiske skadar og begge låg i koma, men torsdag kunne Julia informere om at ho er betre.

– Eg vakna opp for over ei veke sidan og eg gler meg over å kunne seie at styrken min veks for kvar dag, sa ho i ei fråsegn vidareformidla av britisk politi.

I fråsegna takkar 33 år gamle Julia menneska som kom for å hjelpe henne og faren då dei vart funne.

– De forstår nok at heile episoden er litt forvirrande, og eg håpar de vil respektere privatlivet mitt og familien sitt under min rekonvalesens.

Sykehuset i Salisbury bekreftar at Julia stadig blir friskare, men at tilstanden til faren framleis er kritisk.

