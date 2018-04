Sør-Koreas avsette president kjent skuldig 

utenriks

Dommen vart lesen opp fredag morgon, men det er enno ikkje klart kva straffa blir. Den er venta å bli offentleggjort om kort tid. Sørkoreansk fjernsyn sender direkte frå rettssalen ettersom saka har så stor offentleg interesse.

Tiltalevedtaket mot Park har bestått av i alt 18 punkt og gjeld korrupsjon og maktmisbruk. Ho vart tvungen bort frå makta i ein riksrettsprosess og vart arrestert i mars i fjor.

Det skjedde i kjølvatnet av ein stor korrupsjonsskandale som også omfattar fleire næringslivsleiarar og ei nær venninne av Park.

Parks avgang kom etter at hundretusenvis av sørkoreanarar hadde demonstrert i gatene i lang tid med krav om at ho måtte gå av.

Fredag var det Parks tilhengarar som hadde samla seg utanfor domstolen for å vise si støtte. Park sjølv har stort sett latt vere å møte under den ti månader lange rettssaka, og på førehand har ho varsla at ho kanskje ikkje vil vere til stades når dommen fell.

Ifølgje tiltalen tok Park imot enorme mutingar i samarbeid med venninna Choi Soon-sil, som i februar vart dømt til 20 års fengsel.

Samsung-arvingen Lee Jae-yong har også stått tiltalt, men i byrjinga av februar vart han lauslaten etter at ein ankedomstol gav han ein vilkårsdom for mutingar. Han var tidlegare dømt til fem års fengsel.

