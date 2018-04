Trump hoppar over korrespondentmiddagen til Det kvite hus -på nytt

utenriks

– Det kvite hus har informert oss om at presidenten ikkje planlegg å vera med på middagen i år. Han skal i staden aktivt oppmoda medlemmer av administrasjonen sin til å vera med og til å feira det første grunnlovstillegget, heiter det i ein utsegn frå leiaren av korrespondentforeinga til Det kvite hus, Margaret Talev.

Trump har i staden vedteke å senda talskvinna sin, sekretæren for Det kvite hus, Sarah Sanders, til middagen.

Trump braut også i fjor med tradisjonen som starta i 1921 då amerikanske presidentar tok til å bli invitert til den årlege middagen. Det var første gongen på 36 år at ein president ikkje var med på middagen.

Korrespondentmiddagen blir arrangert siste laurdagen i april kvart år. Ei rekkje Hollywood-kjendisar har opp gjennom åra hamna på gjestelista, men høgdepunktet er vanlegvis ofte ein humoristisk tale frå USAs president der han pleier å gjera narr av media, politikarar og seg sjølv.

Trump pleier å kritisera media for såkalla «falske nyheiter» og langar regelmessig ut mot The New York Times, CNN og The Washington Post.

(©NPK)