utenriks

– Vi skal ikkje vere dei første som bryt avtalen, men de bør definitivt vere klar over at de kjem til å angre dersom de bryt den, sa Rouhani under ein konferanse om kjernefysisk teknologi i Teheran måndag.

– Vi er langt meir førebudd enn det de trur, og de kjem til å innsjå at dersom de bryt denne avtalen, vil de innan ei veke, på mindre enn ei veke, sjå resultatet, heitte det vidare i Rouhanis trussel.

(©NPK)