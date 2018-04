Kulturprofil lak namn på sju nobelprisvinnarar i litteratur

utenriks

Det viser ei gransking advokatfirmaet Hammarskiöld & Co har gjort på oppdrag frå Svenska Akademien, som deler ut nobelprisen i litteratur, ifølgje Aftonbladet og fleire andre svenske aviser.

Ifølgje Dagens Nyheter, som har vore med i utgreiinga, har «kulturprofilen» leke namna på nobelprisvinnarane i litteratur i 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 og 2016.

Utgreiinga det blir vist til skjer i samband med at ein mann, i Sverige omtalt som «Kulturprofilen» har blitt skulda for seksuell trakassering av 18 ulike kvinner. Sjølv har han nekta for desse skuldingane.

«Kulturprofilen» har ifølgje svenske media sterk tilknyting til Svenska Akademien-medlem Katarina Frostenson. Kjell Espmark, Klas Östergren og Peter Englund kunngjorde fredag at dei ville slutta i Svenska Akademien, etter at ei avstemming om å utvisa Frostenson ikkje gjekk gjennom.

Avstemminga skjedde etter at andre skuldingar mot «Kulturprofilen» og Frostenson blei rulla opp i samband med utgreiinga.

Mellom anna skal ein kulturstad kulturprofilen hadde ansvar for, og der Frostenson var medeigar, inntil i fjor ha fått pengar frå Svenska Akademien. Frostenson har ifølgje advokatfirmaet ikkje varsla Svenska Akademien før kulturstaden fekk pengane.

Ho er også skulda for å ha leke namna til nobelprisvinnarane til «Kulturprofilen».

Dei åtte som stemte mot å utvisa Frostenson, sa at bevisa mot henne ikkje var sterke nok, ifølgje eit ope brev dei nyleg sende til Svenska Dagbladet.

(©NPK)