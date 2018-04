Russland skuldar Israel for å ha stått bak luftangrep mot militærbase i Syria

utenriks

– Fleire missil har treft Tayfur-flyplassen, skriv det statlege nyheitsbyrået SANA, som også melder at åtte missil er skotne ned.

Angrepet skjedde natt til måndag. Minst 14 menneske, blant dei iranske styrkar, vart drepne i angrepet, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Meldingane kjem få timar etter at USAs president Donald Trump langa ut mot det syriske regimet og lova «ein høg pris» å betale for det påståtte kjemiske angrepet mot byen Douma, som Syria blir skulda for å stå bak.

– Ei aggressiv handling vart utført mot T-4-flybasen via fleire trefningar som mest sannsynleg var eit amerikansk angrep, heitte det i ei nyheitssending frå statleg fjernsyn i Syria tidleg måndag morgon.

USA avviser

Men USA avviser at landet står bak angrepet på den syriske flyplassen.

– På noverande tidspunkt gjennomfører det amerikanske forsvaret ingen luftangrep i Syria. Vi fortset likevel å følgje situasjonen og støtte den diplomatiske innsatsen for å halde dei som bruker kjemiske våpen, i Syria eller andre stader, ansvarlege, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

Frankrike avviser til liks med USA å ha stått bak angrepet måndag.

– Det var ikkje oss, seier hærens talsmann Patrik Steiger.

Skuldar Israel

Det russiske nyheitsbyrået TASS viser til meldingar frå den libanesiske fjernsynskanalen Al-Mayadeen om at missila kryssa libanesisk luftrom før dei nådde fram til målet som ligg omtrent halvvegs mellom byane Homs og Palmyra.

Måndag formiddag skulda den russiske hæren Israel for å stå bak angrepet. To israelske kampfly utførte angrepet, ifølgje Russland.

Etter fråsegna frå Moskva har også Syria skulda Israel for å stå bak angrepet.

Ei talskvinne for israelske styresmakter avviser å kommentere angrepet overfor Haaretz. Israel har fleire gonger tidlegare slått til mot syriske militære mål, og nettopp T-4-basen vart ramma av eit israelsk angrep i februar i år.

Varslar svar

USAs president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron vart søndag einige om ein «kraftig, felles reaksjon» på hendingane i Douma.

Begge har slått fast at det er snakk om eit kjemisk angrep, men dette er ikkje blitt bekrefta frå andre hald. Under ein telefonsamtale søndag, vart Macron og Trump einige om at Syrias president Bashar al-Assads regime må stillast til ansvar «for dei stadige brota på menneskerettane».

