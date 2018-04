ESA godkjenner støtteordning for sjøfolk 

utenriks

Tilskotsordninga inneber at reiarane får betalt tilbake skatt og arbeidsgjevaravgift for sjøfolk.

ESA har tidlegare godkjent ordninga slik ho er i dag. No blir også den foreslåtte utvidinga godkjent.

– EØS-reglane krev ikkje at Noreg endrar støtteordninga for sjøfolk. Men når regjeringa ønsker å utvide den, står reglane heller ikkje i vegen for det, seier ESAs president Bente Angell-Hansen i ei pressemelding.

Endringane vil bety at Color Line får høve til å registrere om Kiel-ferjene til Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Det betyr også at norske tilsette kan bli erstatta av billigare utanlandsk arbeidskraft på desse ferjene.

Sjømannsforbundet fryktar at nærmare 700 norske arbeidsplassar kan stå i fare som følgje av endringane.

