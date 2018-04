Hydro må førebu seg på erstatningar for utslepp i Brasil

utenriks

Domstolen i byen Barcarena kom med måndag med avgjerda si, fortel kringkastaren Globo, som NRK siterer.

Hydro fekk pålegg om å stilla bankgaranti for 150 millionar brasilianske real – om lag 340 millionar kroner – for å dekkja framtidige krav om erstatning frå styresmakter og bebuarar i området ved aluminaraffineriet Alunorte.

Anlegget har tidlegare fått pålegg om å halvera produksjonen. Tysdag blei det kjent at aluminiumsverket Albras, som ligg like ved, må gjera det same.

Årsaka er at Albras ikkje lenger får nok råstoff frå Alunorte.

– Den største bekymringa vår er dei tilsette og kundar som kjem til å bli påverka av denne avgjerda, seier styreleiar for Albras Einar Glomnes. Hydro eig 51 prosent av Albras-aksjane.

– Kjend med avgjerda

I domstolen i Barcarena fekk påtalemakta i delstaten Pará delvis medhald i krava sine. Hydro må stilla pengane til rådvelde innan 30 dagar, eller risikera dagbøter på i overkant av 200.000 kroner per dag.

Domstolen pålegg også selskapet å leggja fram ein plan for å rydda opp i området som er ramman innan 60 dagar.

– Vi er kjend med avgjerda, og vurderer dette no, seier Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland til NRK.

Same dagen som avgjerda kom, la Hydro fram to rapportar om situasjonen ved Alunorte. Her blei det hevda at anlegget ikkje hadde forureina lokalsamfunna i nærområdet.

Den brasilianske statsadvokaten Ubiratan Cazetta lèt seg ikkje overtyde.

– Eg stolar ikkje på konklusjonane i rapporten, for dei er ufullstendige. Dei har berre sett på nokre enkeltfaktorar, som pH-verdien i vatnet, sa han til NRK.

Drikkevatn

Lokale styresmakter og aktivistar i Pará meiner utslepp frå raudslamdeponia til Alunortes har forureina det lokale drikkevatnet.

Dette skal mellom anna ha skjedd under eit svært kraftig regnvêr i februar. Problema er også skildra i rapportar frå det brasilianske miljøinstituttet Evandro Chagas.

Alunorte – det største aluminaraffineri i verda – har måtta gå for halv maskin i kjølvatnet av utsleppsskandalen. Hydro har saksøkt påtalemakta i Pára, men statsadvokat Ubiratan Cazetta meiner det vil ta fleire månader før anlegget kan vera i full drift igjen.

I avgjerda til domstolen i Barcarena heiter det at miljøskadane ein går ut frå har skjedd, kan ha «vidtrekkjande konsekvensar på mange område, med moglege skader på miljø, liv, verdigheit og helse til dei som er ramma».

Hydro har innrømt utslepp av ubehandla vatn ved Alunorte, men avviser at utsleppa har forureina drikkevatnet.