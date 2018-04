Libanon protesterer mot bruk av luftrom til Syria-angrep

utenriks

– Utanriksdepartementet fordømmer luftangrepa mot Syria og tek opp att si tidlegare fråsegn om at libanesisk luftrom ikkje bør brukast til å angripe Syria, heiter det i ei melding formidla vidare av det libanesiske nasjonale nyheitsbyrået (NNA).

Angrepet fann stad måndag. Det er ikkje klart når Libanon skal levere sin protest til Tryggingsrådet. Meldinga nemner heller ikkje Israel, men den libanesiske hæren uttalte måndag at fire israelske krigsfly tok seg inn i Libanons luftrom.

Både Russland og Syria hevda måndag at Israel stod bak angrepet mot den militære flyplassen T-4, der både iranske styrkar og den libanesiske Hizbollah-militsen skal ha nærvær.

Israelske styresmakter har ikkje villa kommentere angrepet, men Haaretz skriv at to amerikanske tenestemenn bekrefta overfor NBC at den israelske hæren stod bak, og at Israel hadde informert USA om planane på førehand.

