Nytt nederlag for Uber i EU-domstolen

utenriks

Det er den franske regionaldomstolen i Lille som har teke saka mot Uber France inn for EU-domstolen.

Uber France driv ei applikasjonsbasert transportteneste som blir kalla UberPop, der ikkje-profesjonelle sjåførar blir sett i kontakt med personar som ønsker transport i franske byar.

Domstolen seier i si siste rettsavgjerd at medlemslanda kan forby og straffeforfølgje transportverksemd av den typen UberPop driv. Dette kan skje utan at kommisjonen blir orientert i forkant.

Domstolen viser til at det allereie i desember 2017, i ei sak mot Uber Spain, vart slått fast at den tenesta Uber tilbyr, fell inn under transportområdet og ikkje er ein del av tenestetilbodet som er regulert av direktivet om det som blir kalla informasjonssamfunnet.

(©NPK)