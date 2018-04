Stoltenberg: Nato er i dialog med USA om Syria

utenriks

– Eg kan ikkje gå inn på innhaldet i dei drøftingane, men USA og andre NATO-land er nøye med å halde Nato oppdatert. Det går føre seg kontaktar og konsultasjonar, og så jobbar ein først og fremst for å få til ei avgjerd i FN. Viss ikkje det lykkast, så ser ein på andre alternativ, seier Stoltenberg til NRK.

Utsegnene til NATO-sjefen viser til eit møte i FNs tryggingsråd tysdag, der medlemslanda skal ta stilling til to resolusjonsforslag frå Russland og eitt frå USA.

Stoltenberg legg vekt på at det er full semje i NATO-alliansen om at ein på det sterkaste skal fordømma bruken av kjemiske våpen, og seier til NRK at det som skjer dei neste timane er viktig.

– Det er vanskeleg for verdssamfunnet å berre sitja og sjå på at det blir brukt kjemiske våpen. Det blir difor arbeidd i FN, men faren er at ein ikkje blir samde der, og då er ein i ein endå vanskelegare situasjon, seier Stoltenberg.

NATO-sjefen var tysdag i Berlin der han mellom anna møtte finansminister Olaf Scholz og statsminister Angela Merkel.

