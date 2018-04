Sudans president krev at alle politiske fangar i landet blir sette fri

utenriks

Ifølgje det statlege nyheitsbyrået SUNA vil presidenten setja fri fangane for å fremja «forsoning, harmoni og fred», og for å «opna døra for at alle politiske krefter skal kunne delta».

Det er ikkje kjent kor mange fangar det dreier seg om. Opposisjonspolitikarar i landet blir jamleg arrestert, og parti som stiller mot president al-Bashir blir stilt overfor ei rekkje hindringar.

Sudan slit med svak valutakurs og hyperinflasjon, noko som har utløyst ei rekkje store demonstrasjonar i landet den siste tida. Fleire hundre menneske har blitt arresterte i desse demonstrasjonane, sjølv om enkelte har blitt sett fri i ettertid.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag har sidan 2003 skulda al-Bashir for folkemord, lovbrot mot menneskeætta og krigslovbrot i Darfur.

(©NPK)