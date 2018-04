Tidlegare fredsforhandlar for FARC arrestert i Colombia

utenriks

Santrich er ein tidlegare leiar i den no oppløyste geriljagruppa, som er vidareført som eit politisk parti. FARCs politiske fløy opplyser at Santrich vart arrestert på oppmoding frå USA.

Arrestasjonen skal ha skjedd samtidig med at Noregs statsminister Erna Solberg (H) møtte fleire av Santrichs tidlegare geriljakameratar i Colombias presidentpalass.

– Dette er det verste augneblinken i fredsprosessen, skriv ein annan tidlegare FARC-leiar, Ivan Marquez, som var sjefforhandlar under fredsprosessen.

– Styresmaktene må jobbe for å førebyggje at juridiske feller som dette, spinn ut av kontroll og skaper stor mistillit.

Santrich var ein av dei første sentrale FARC-medlemmene som gjekk inn for ein fredsprosess. I 2012 drog han til Noreg for å delta i dei første samtalane med den colombianske regjeringa, og dei neste fire åra var han sentral i dei vidare fredsforhandlingane på Cuba.

Ser ikkje vekk frå utlevering

Ifølgje nyheitsbyrået AP er Santrich sikta for å ha planlagt å smugle store mengder kokain til USA saman med tre andre.

Colombias president, Juan Manuel Santos, ser ikkje vekk frå at den tidlegare FARC-leiaren kan bli utlevert til USA.

– Dersom rettssikkerheita er varetatt – og det finst sikre bevis – då er det grunnlag for utlevering for kriminalitet gjort etter at fredsavtalen vart signert, og eg vil ikkje avstå frå å godkjenne det, seier Santos i ei pressemelding.

I fredsavtalen mellom FARC og Colombia, som Santrich sjølv var med på å framforhandle, heiter det at FARC-krigarar skal tilstå sine krigsbrotsverk og betale erstatning til pårørande og offer for å sleppe fengselsstraff. Men dei kan framleis bli arresterte for lovbrot gjort etter fredsavtalen.

FARCs forbindelsar til narkoverksemd har lenge vore eit sårt punkt. Rørsla finansierte seg lenge ved å handheve ein «krigsskatt» på kokain som skulle gjennom område dei kontrollerte. I 2006 vart 50 geriljamedlemmer sikta i USA for å ha drive det største narkokartellet i verda.

Solberg på besøk

Noreg var tilretteleggjar under fredsforhandlingane og spelar framleis ei rolle i arbeidet med å gjennomføre tiltaka partane vart einige om.

Statsminister Erna Solberg kom til Colombia måndag og skal etter planen vere i landet fram til onsdag. I tillegg til møtet med FARC-medlemmer, skal ho blant anna besøkje urfolk og norske og colombianske bedrifter.

Måndag var ho også i møte med president Santos, som i 2016 vart tildelt Nobels fredspris i Oslo for sin innsats for å få på plass ein fredsavtale.

