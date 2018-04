Trump rasar etter at FBI raida kontora til advokaten hans

utenriks

– Det er ein skammeleg situasjon, seier presidenten, etter at FBI måndag gjennomførte ein razzia ved kontoret til advokaten hans, Michael D. Cohen.

Razziaen, først omtalt av New York Times, førte til beslag av materiale som blant anna er relatert til Cohens utbetaling på 130.000 dollar til pornostjerna Stormy Daniels.

Daniels, som eigentleg heiter Stephanie Clifford, hevdar å ha blitt betalt for å ikkje snakke om sitt påståtte seksuelle forhold til Donald Trump.

Ho hevdar også å ha blitt trua til å teie då ho prøvde å selje historia i 2011.

– Upassande og unødvendig

Cohens advokat, Stephen Ryan, bekreftar razziaen i ei fråsegn. Han bekreftar derimot ikkje kva sak den er relatert til.

– Eg har fått beskjed frå det føderale aktoratet om at New York-aksjonen kom delvis grunna ein førespurnad frå kontoret til spesialetterforskar Robert Mueller, skriv Ryan.

– Avgjerda om å gjennomføre ei etterforsking med ein slik razzia er fullstendig upassande og unødvendig. Dette var ei unødvendig konfiskering av konfidensiell kommunikasjon mellom ein advokat og klientane hans, seier Ryan vidare.

Truleg ikkje direkte Mueller-relatert

Ifølgje New York Times ser ikkje razziaen ut til å vere direkte relatert til Robert Muellers etterforsking av om Donald Trumps valkampapparat samarbeidde med Russland under valet i 2016.

USAs president har konsekvent nekta for at eit slikt samarbeid har funne stad. Då han snakka med pressa i samband med eit møte med militærrådgjevarar måndag, langa Trump endå ein gong ut mot Russland-etterforskinga.

– Den er eit angrep på landet vårt, sa han.

Når det gjeld Cohens utbetaling til Stormy Daniels, har Trump sagt at han ikkje kjende til den.

– De må spørje Michael Cohen. Michael er min advokat. De må spørje Michael, sa Donald Trump fredag om utbetalinga.

New York Times skriv at beslaga FBI tok måndag inneheld samtalar med Donald Trump. Det inneber truleg at eit spesialteam må kallast inn for å vurdere om det aktuelle materialet kan granskast.

