Nobelstiftelsen: Omdømmet til Nobelprisen er skadd

Det er første gongen Nobelstiftelsen kommenterer krisa som har oppstått etter at tre av medlemmene i Svenska Akademien trekte seg sist fredag.

– Det er uunngåeleg at ei alvorleg krise hos ein prisutdelande institusjon også skader omdømmet til Nobelprisen. Vi kan konstatera at tilliten til Svenska Akademien har teke stor skade, heiter det i ei pressemelding frå Nobelstiftelsen onsdag.

Stiftinga konstaterer også at det vil ta lang tid å byggja opp tilliten igjen, og ho ber samtidig om at medlemmene i Svenska Akademien set oppdraget sitt framfor eigne interesser.

– Det oppdraget som Svenska Akademien har fått, inneber eit ansvar for å leva opp til intensjonane til Alfred Nobel. I lys av den alvorlege utviklinga i Svenska Akademien den siste tida vil styret i Nobelstiftelsen minte om kjernen i oppdraget, heiter det vidare.

Krisa i Akademien har oppstått etter at ektemannen til Akademien-medlem Katarina Frostenson har blitt skulda for seksuell trakassering og for å ha leke namn på prisvinnande forfattarar før offentleggjering.

Fredag trekte tre andre Akademien-medlemmer seg som følgje av at Frostenson ikkje misser vervet sitt.

