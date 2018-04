Statsminister: New Zealand er rasistisk

utenriks

– Det er forbanna rasistisk. Eg meiner, eg synest at New Zealand er den beste staden i verda, men det er ein rasistisk stad, sa filmskapar Taika Waititi, som høyrer til maori-folket og som regisserte storfilmen «Thor: Ragnarok», i eit intervju med det britiske magasinet Dazed & Confused i førre veke.

– Folk nektar plent å uttale maori-namn på rett måte. Og polynesiarane blir framleis sett i bås, sa filmskaparen, som la til at då han var ung, vart han spurt om han sniffa lim, på grunn av maori-bakgrunnen.

Uttalen førte til heit debatt i New Zealand. Mange har vist Waititi støtte, men andre meiner han overdriv eit problem som er mykje større i andre land.

Statsminister Jacinda Ardern, som overtok stillinga i fjor haust, har også uttalt seg.

– Eg trur det er vanskeleg å finne eit land der det ikkje er rasisme. Er New Zealand blant dei? Unekteleg. Er det rasisme i mesteparten av landa i verda? Unekteleg. Kan vi betre oss? Ja. Eg er svært stolt over innsatsen vi gjer kvar dag for å betre situasjonen, sa ho til newzealandske TV3 tysdag.

Waititi, som stod i spissen for ein antirasisme-kampanje i fjor, kasta seg på nytt ut i debatten onsdag som svar på skuldingar om at kvite newzealendarar ikkje er dei einaste som viser rasisme.

– Ja, det finst rasistar også blant maoriane. Mange i min familie også. Dei er overalt. Det er det som er heile poenget, sa han.

