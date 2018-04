Svenskekongen uroleg for krisa i Svenska Akademien

utenriks

– Dei motsetningane som har oppstått internt i Svenska Akademien er svært triste og risikerer å påføra alvorleg skade på den viktige verksemda til Akademien. Det er essensielt at alle involverte no tek ansvar for institusjonen og medverkar til avgjerder for å løysa konfliktane. For medlemmene i Svenska Akademien må ansvaret for institusjonen alltid koma i første rekkje, skriv kong Carl Gustav i ei utsegn.

Også kulturredaktør i Svenska Dagbladet Lisa Irenius peikar på det same.

– Krisa i Akademien er eit spørsmål som er større enn Akademien sjølv. Det er klart at dette også er utruleg uheldig for omdømmet til Nobelprisen, seier Irenius til Aftenposten.

Den svenske rikskringkastinga SVT fortel at åtte av dei 13 attverande medlemmene i leiinga skal møtast onsdag for å diskutera om dei framleis har tillit til leiaren sin Sara Danius.

Møtet har kome i stand etter at institusjonen dei siste månadene har vore skaka av skandalar som starta med metoo-kampanjen i fjor haust. Ein mann omtalt som «kulturprofilen» er skulda for seksuell trakassering og for å ha leke namn på nobelprisvinnarar før offentleggjering.

«Kulturprofilen» er gift med Akademien-medlem Katarina Frostenson. Ein avstemming om å utvisa henne gjekk ikkje gjennom, noko som resulterte i at tre andre medlemmer fredag trekte seg i protest.

Svenska Akademien har eksistert sidan 1786 og deler ut prisar og stipend innan språk og kultur, mellom anna Nobelprisen i litteratur.

