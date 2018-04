Sverige seier nei til angrep på Syria

utenriks

Frykta har auka for ei militær opptrapping i Syria etter at USAs president Donald Trump åtvara Russland om at USA førebur eit angrep.

Men Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog tek avstand frå ein slik militæroperasjon.

– Det som det syriske folket ønskjer og treng, er fred og rettferd, ikkje endå meir militær opptrapping og straffefridom, sa Skoog onsdag.

– Lat det også vera eit svar på planlagte militære intervensjonar. Uansett kva som skjer no, så må det vera i tråd med internasjonal lov, legg han til.

Landa i FNs tryggingsråd greidde tysdag ikkje å bli samde om ein felles resolusjon i kjølvatnet av det påståtte kjemiske angrepet mot Douma utanfor Damaskus.

Russland og USA fremja ulike resolusjonsforslag, men ingen av dei fekk fleirtal. Skoog sa onsdag at sjølv om landa ikkje blei samde om kva som bør skje framover, så betyr det ikkje at det no finst eit vakuum utanfor lova som vil kunne brukast til å rettferdiggjera militære angrep.

Sverige er eitt av dei roterande medlemmene i FNs tryggingsråd.

(©NPK)