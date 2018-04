Trump åtvarar Russland: Gjer dykk klare

utenriks

– Russland lovar å skyta ned alle missil som blir fyrte av mot Syria. Gjer dykk klare, Russland, for dei vil koma, fine og nye og «smarte», skreiv Trump på Twitter onsdag.

– Dei burde ikkje vera allierte med eit gassdrepande dyr som drep sine eigne folk og nyt det, skreiv presidenten. «Dyret» er ei tilvising til Syrias president Bashar al-Assad.

USA og andre vestlege land har skulda styrkane til Assad – som er allierte med Russland – for å ha brukt giftgass mot sivile i byen Douma i Aust-Ghouta. Regjeringa i Syria avviser skuldingane.

Ambassadør-trussel

– Amerikanske missil bør rettast mot terroristar og ikkje mot den legitime regjeringa i Syria, svarte Russlands utanriksdepartement kort etter Twitter-meldingane til Trump.

Dagen før truga Russlands ambassadør i Libanon med å skyta ned amerikanske rakettar som blir sende mot Syria.

– Viss amerikanarane går til åtak, vil missila bli skotne ned, sa Aleksander Zasypkin i eit intervju med TV-kanalen til militsgruppa Hizbollah.

Han sa det også vil bli retta angrep mot stadane der rakettane blir skotne opp. Det russiske forsvaret kom med ei liknande åtvaring i midten av mars.

Zasypkin la til at moglegheita for samanstøytar bør unngåast, og at Russland difor er klar til forhandlingar.

– Verre enn den kalde krigen

Ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO) er 500 syriske pasientar behandla etter angrepet laurdag i den opprørskontrollerte byen Douma nær Damaskus. Dei 500 har vist teikn til symptom som følgje av eit kjemisk angrep, opplyser WHO.

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov har tidlegare hevda at russiske ekspertar ikkje har funne teikn til noko kjemisk angrep i Douma.

Donald Trump hevda onsdag på Twitter at tilhøvet mellom USA og Russland no er det dårlegaste nokon gong.

– Tilhøvet vårt til Russland er verre no enn det har vore nokon gong, og det inkluderer den kalde krigen.

– Det er ingen grunn til dette. Russland treng at vi hjelper dei med økonomien, noko det ville vore svært enkelt å gjera, og vi treng at alle nasjonar arbeider saman. Stopp våpenkappløpet? skreiv presidenten vidare.

– Trugar freden

Regjeringa i Syria meiner Trump med Twitter-åtvaringa si trugar internasjonal fred og tryggleik.

– Vi er ikkje overraska over denne uansvarlege eskaleringa frå eit regime som det i USA, heiter et i ei utsegn frå utanriksdepartementet i landet.

Både russiske og vestlege analytikarar meiner USA og Russland – dei to største atommaktene i verda – legg stor vekt å unngå direkte samanstøytar. Men den tidlegare russiske generalen Vladimir Sjamanov hevda tysdag at eit amerikansk angrep på Syria kan løysa ut russisk motangrep.

I eit TV-intervju sa Sjamanov at Russland kan angripa amerikanske marineskip og fly, men at bruk av atomvåpen var «lite sannsynleg».

Den tidlegare britiske generalen og forsvarstoppen Richard Barrons tolkar Russlands ambassadør i Libanon i same retning. Barrons meiner Zasypkin i praksis har truga med å senka skip og ubåtar og skyta ned fly – dersom dei blir brukte i eit rakettangrep på Syria.

– Det er krig, seier Barrons til kringkastaren BBC.

