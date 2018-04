USA og Russland stoppa kvar sine Syria-resolusjonar

utenriks

Til saman stemte Tryggingsrådet over tre forskjellige resolusjonsforslag.

Det begynte med at USA la fram sitt forslag, som vart stoppa då Russland brukte vetoretten sin. I alt tolv av medlemslanda i Tryggingsrådet stemte for resolusjonen, mens Bolivia til liks med Russland stemte nei. Kina avstod frå å stemme. For at ein resolusjon skal gå gjennom må den få ni eller fleire stemmer, utan at nokon av dei fem permanente medlemmene legg ned veto.

Det var tolvte gong Russland nytta seg av vetoretten i FNs tryggingsråd for å blokkere ein resolusjon som hadde det syriske regimet som mål, skriv AFP.

Etter avstemminga om USAs resolusjonsforslag la Russland fram ein alternativ resolusjon. Heller ikkje denne gjekk gjennom, ettersom berre seks land, inkludert Kina og Russland, stemte for.

Til slutt la Russland fram endå eit forslag, som også vart nedstemt.

