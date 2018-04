utenriks

Pasientane har alle blitt undersøkte på sjukehus, opplyser WHO.

Lokale kjelder i opprørskontrollerte Douma har opplyst at minst 40 menneske vart drepne av giftgass laurdag. Dette er ikkje bekrefta av uavhengige kjelder, og skuldingane blir avviste av Syrias regjering. USA og andre vestlege land meiner likevel at mykje tyder på at kjemiske våpen vart brukt av syriske regjeringsstyrkar.

