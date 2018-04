Reuters: USA set F35-bestillingar på hald

utenriks

Avgjerda kjem som følgje av usemje om kven som skal dekke kostnadane for reparasjonar av ein produksjonsfeil som er funnen på over 200 av flya, ifølgje Reuters.

Nyheitsbyrået har fått opplysningane bekrefta av tre anonyme kjelder som skal kjenne saka godt.

Noreg har kjøpt 52 F35-kampfly frå Lockheed Martin, og etter planen skal det leverast seks fly i året fram til 2025. Det er førebels usikkert om feilen det er snakk om også rammar dei norske flya.

Reuters skriv at når USA stoppar leveransane, kan det få konsekvensar for utanlandske kundar også. Så langt har regjeringane i to andre land slutta å akseptere F35-leveransar som følgje av saka, ifølgje to av kjeldene.

Også i fjor slutta USA å ta imot F35-leveransar i 30 dagar etter funn av ein feil.

(©NPK)