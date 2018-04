Russland: Syria har tatt full kontroll i Douma

utenriks

Torsdag morgon erklærte ein russisk generalmajor at heile Douma var teke tilbake, melder Reuters.

– Ei viktig hending i Syrias historie fann stad i dag. Flagget til regimet er heist over ein bygning i byen Douma, noko som betyr kontroll over denne byen og dermed heile Aust-Ghouta, seier generalmajor Jurij Jevtusjenko til det russiske nyheitsbyrået Interfax.

Jevtusjenko er sjef for Russlands såkalla freds- og forsoningssenter i Syria.

– Frå og med i dag er russisk militærpoliti utstasjonert i byen Douma. Dei er ein garanti for lov og orden i byen, heiter det i ei fråsegn frå det russiske forsvarsdepartementet, formidla vidare av nyheitsbyrået RIA Novosti.

Situasjonen normaliserer seg etter at 166.644 innbyggjarar og over 13.500 opprørarar og deira familiar er blitt evakuerte frå byen via ein humanitær korridor, ifølgje den russiske hæren.

Opprørarar og sivile begynte evakueringa frå småbyen utanfor Damaskus søndag. Det skjedde etter eit påstått kjemisk angrep laurdag som skal ha kravd minst 40 menneskeliv. Det antatte angrepet har fått USA til å true Russland med angrep i Syria.

Under den massive bombe- og bakkeoffensiven frå det Russland-støtta regimet dei siste par månadane har opprørsgruppene som har kontrollert Aust-Ghouta sidan 2013, gitt seg og gått med på å forlate områda. I Douma har den ytterleggåande islamistgruppa Jaish al-Islam inntil nyleg halde stand.

