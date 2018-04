Solberg manar Tryggingsrådet til handling i Syria

utenriks

– Kjemiske angrep skal fordømmast på det sterkaste, men det er ikkje gitt mandat til ein operasjon for å avgjere skuldspørsmål, og det er ei svakheit, seier Solberg.

Natt til onsdag sette USA og Russland ned foten for kvarandres forslag om ei gransking av det påståtte kjemiske angrepet i Douma i Syria. Dermed vart ingen av dei vedtatt.

– Det er ein vanskeleg sak, seier statsministeren.

Ho vil no at Tryggingsrådet skal verifisere kven som stod bak angrepet, før ein diskuterer ytterlegare tiltak. I 2013 var Noreg med på å sikre utflyttinga av kjemisk materiale frå Syria etter at Syria hadde nytta kjemiske våpen i krigshandlingar da òg.

– Vi trudde den gongen at vi hadde tømt Syria for kjemiske våpen, og den siste tida har vist at det openbert ikkje er slik.

