Palestinske kjelder: 30 demonstrantar såra av israelske skot på Gazastripa 

utenriks

Det skriv den israelske avisa Haaretz fredag.

Tusenvis av palestinarar deltar under protesten mot Israel på Gazastripa. Den israelske hæren har oppgitt av dei enda ein gong har skote med skarpt mot demonstrantane sjølv om ingen skal ha prøvd å ta seg over grensa. Somme av demonstrantane skal ha sett fyr på bildekk og israelske flagg.

Det er tredje fredagen på rad at innbyggjarar i den palestinske enklaven protesterer mot den israelske blokaden og mot at dei ikkje får lov å vende tilbake til landsbyane som palestinarane flykta frå da staten Israel vart oppretta for snart 70 år sidan.

Sidan slutten av mars er rundt 30 palestinarar drepne og hundrevis såra av israelsk eld. Israel har trass kraftig kritikk varsla at soldatane framleis vil bruke skarp ammunisjon mot dei uvæpna demonstrantane.

