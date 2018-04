Storbritannia skuldar Russland for rein løgn

utenriks

Påstanden om at russarane sit på bevis for den britiske innblandinga, kom frå talsmann for det russiske forsvarsdepartementet Igor Konasjenkov.

Storbritannias FN-ambassadør svarte kort tid etter at utsegna er ei openberr løgn.

Den russiske talsmannen kalla òg angrepet mot Douma utanfor Damaskus for ein provokasjon og hevda at britane gav Kvite hjelmar beskjed om å late som om området vart utsett for eit kjemisk angrep.

Kvite hjelmar er eit opposisjonsvennleg sivilforsvar som under krigen har operert i opprørskontrollerte område i Syria.

– Vesten vil styrte Assad

Den russiske utanriksministeren, Sergej Lavrov, har tidlegare sagt at «utanlandske agentar» sette angrepet i scene.

Under eit møte i FNs tryggingsråd fredag sa den russiske FN-ambassadøren at det einaste dei vestlege landa ønskjer i Syria, er å styrte regjeringa til president Bashar al-Assad.

– Vi observerer framleis farlege militære førebuingar av ei ulovleg handling mot ein suveren stat, sa Vassilij Nebenzia under eit møte i FNs tryggingsråd.

Vil svare

Både USA og Frankrike har sagt at dei har bevis for at det var eit kjemisk angrep, og saman med Storbritannia har dei vurdert å svare på angrepet med eit rakettangrep mot Syria.

Under møtet sa Syrias FN-ambassadør Bashar Ja'afari at Syria ikkje har noko anna val enn å forsvare seg viss vestlege land gjennomfører eit angrep.

– Dette er ingen trussel. Det er eit løfte, sa Ja'afari.