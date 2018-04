Svensk Syria-forslag får lunken mottaking frå Russland

utenriks

Resolusjonsutkastet gjekk ut på å umiddelbart sende ein nedrustingsstyrke til Syria for å fjerne kjemiske våpen «ein gong for alle», ifølgje nyheitsbyråa AFP og AP, som har sett teksten.

Sverige foreslo samtidig at Tryggingsrådet tar til orde for å opprette «eit nytt upartisk, uavhengig og profesjonelt» etterforskingsorgan som kunne fastslå kven som har ansvar for bruken av kjemiske våpen i Syria.

Ifølgje Sveriges FN-ambassadør Carl Skau fall forslaget fordi Russland var skeptisk.

– Vi hadde brei støtte blant dei valde medlemmene av Tryggingsrådet, dei avviste ingenting i forslaget. Det einaste landet som uttrykte tvil, var Russland, seier Skau til TT.

Også USA var open for å vurdere forslaget, ifølgje han.

Etter møtet i Tryggingsrådet torsdag fortsette diplomatane med uformelle samtalar der Sverige prøvde å overtale Russland.

– Vi får ei kjensle av at det no er ein annan logikk som har teke overhand, ein militær logikk. Men vi gir ikkje opp håpet, seier Skau.

Allereie fredag held FNs tryggingsråd eit nytt Syria-møte. Men Russland, som har kalla inn til møtet, gjer det klart at det kjem til å handle om den vestlege militære trusselen mot Syria.

Russlands FN-ambassadør omtalar situasjonen som svært farleg. USA har trua med å angripe Russlands allierte, det syriske regimet, på grunn av det påståtte kjemiske angrepet i Douma sist helg.

Regimet nektar for at dei stod bak angrepet.

