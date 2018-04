Trump set døra på gløtt for TTP

utenriks

Presidenten kritiserte TTP-avtalen mellom tolv statar rundt Stillehavet jamleg under valkampen og var rask med å trekkje USA ut av den etter at han tok over som president.

No er han tilsynelatande noko meir positivt innstilt til samarbeidet.

– Eg vil berre gå inn i TTP dersom avtalen er vesentleg betre enn avtalen som vart tilbode president Obama. Vi har allereie bilaterale avtalar med seks av landa i TTP og jobbar med å få på plass ein avtale med det største av dei landa, Japan, som har ramma handelen vår hardt i fleire år, skriv Trump på Twitter seint torsdag kveld.

Fråsegna kjem etter at Det kvite hus tidlegare på dagen kunngjorde at USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og den økonomiske rådgjevaren til presidenten, Larry Kudlow, revurderer Washingtons haldning til avtalen.

(©NPK)