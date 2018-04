Det kvite hus: – Trump vil framleis hente heim soldatane i Syria

utenriks

Fråsegna kjem etter at Frankrikes president Emmanuel Macron slo fast at han hadde overbevist Trump at det er nødvendig med amerikansk nærvær i Syria på lengre sikt.

– USAs oppdrag har ikkje forandra seg. Presidenten har vore tydeleg på at han vil at dei amerikanske styrkane skal komme heim så fort som mogleg, seier Det kvite hus' talsperson Sara Huckabee Sanders, ifølgje Reuters.

Også Trumps militære rådgjevarar har prøvd å overtale han til å behalde amerikanske soldatar i Syria, blant anna for å hindre at ekstremistgruppa IS veks seg sterkare igjen.

– Vi er fast bestemte på å utslette IS og skape føresetnader for å hindre dei å komme tilbake. I tillegg forventar vi at våre allierte og partnarar i regionen tar større ansvar, både militært og økonomisk for å sikre regionen, seier ho.

Søndag sa Macron i eit fjernsynsintervju at «vi har overbevist han (Trump) om at det er nødvendig å bli verande».

Under ei veke etter at Trump i ein tale sa han ville ha USA ut av Syria, varsla den amerikanske regjeringa eit mogleg militært angrep på Syrias regjering. Angrepet kom natt til laurdag, som svar på den antatte bruken av kjemiske våpen i Syria.

(©NPK)