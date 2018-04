Kristne i Pakistan blir bedne om å halde seg inne etter angrep

utenriks

Dei kristne er ikkje fornøgde med det vernet som politimyndigheitene gir. Søndag vart det brukt skytevåpen i Isa Nagri, ein kristen bydel i Quetta.

Så seint som i påskeveka vart fire medlemmer av trussamfunnet Bethel Memorial Methodist Church i Quetta drepne.

IS har tatt på seg skulda for begge angrepa.

– Vi sørgjer for sikkerheita til alle trussamfunn, og politiet patruljerer deira naboskap regelmessig, seier ein talsmann for politiet i Quetta.

Under eit liknande angrep i desember 2017 vart åtte menneske drepne og over 30 såra, då IS angreip Bethel Memorial.

Quetta er den største byen i den urolege provinsen Balutsjistan, som grensar til Iran og Afghanistan.

