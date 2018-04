Sju drepne i uro i fengsel i USA

utenriks

Slagsmålet varte i fleire timar, opplyser Jeff Taillon, ein talsmann for høgsikkerheitsfengselet Lee Correctional Institution i Bishopville.

Bakgrunnen for uroa er førebels ikkje kjent.

Taillon seier også at ingen fengselsbetjentar vart skadde i kampane, som braut ut like etter klokka 19 søndag kveld lokal tid. Først ved 3-tida på natta hadde politifolk fått situasjonen under kontroll, skriv Washington Post.

Fleire ambulansar rykte ut for å ta hand om dei skadde.

Fengselet har om lag 1.500 innsette, og av dei er mange dømde til lange fengselsstraffer for grove valdsbrotsverk.

Under ein slåstkamp i 2015 vart to fengselsbetjentar knivstukne. I februar vart ein fange drepen av ein annan.

(©NPK)