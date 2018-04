Cambridge Analytica-sjef vil ikkje møte i høyring i Parlamentet

utenriks

Analyseselskapet har hamna i hardt vêr etter at det vart kjent at dei har samla personlege opplysningar om millionar av Facebook-brukarar og selt analysar av materialet.

Kultur- og mediekomiteen i Parlamentet har kalla inn den tidlegare Cambridge Analytica-sjefen Alexander Nix til ei høyring onsdag fordi dei ønskjer å stille han nye spørsmål. Det skjer i kjølvatnet av forklaringa til varslaren Christopher Wylie.

Nix har tidlegare stilt opp i ein høyring i London 27. februar.

Nix seier at han ikkje vil møte opp og viser til etterforskinga informasjonskommissær Elizabeth Denham held på med av påstandane om at CA kan ha hausta Facebook-data for politisk bruk ulovleg.

– Vi aksepterer ikkje årsaka Nix oppgir for å ikkje møte opp, seier leiaren for komiteen, Damian Collins. Han peikar på at Nix ikkje er sikta for noko kriminelt og legg til at komiteen vil kalle han inn på nytt i nær framtid.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har tidlegare takka nei til å møte opp, noko som fekk Collins til å reagere.

– Det er fullstendig forbløffande at Mark Zuckerberg ikkje er klar til å svare på spørsmål i Parlamentet, sa Collins.

