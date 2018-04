Elleve terrordømde avretta i Irak

utenriks

Fangane som vart avretta, skal blant anna ha stått bak bilbomber, drap på sikkerheitsstyrkar og bortføringar, opplyser styresmaktene i ei fråsegn. Meldinga seier ikkje noko om når og kvar angrepa skal ha funne stad.

Avrettingane er dei første så langt i år. I fjor vart det avretta elleve personar i landet, ifølgje Amnesty International.

Irak har fleire gonger fått kritikk frå diplomatar og menneskerettsaktivistar for å bruke terrorlovgjevinga til å skrive ut dødsdommar nesten dagleg. Over 20.000 personar er blitt arresterte i Irak i løpet av den fleire år lange offensiven for å ta tilbake landområde frå ekstremistgruppa IS. Fleire av dei er blitt dømde til døden.

