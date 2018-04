Fox News-profil nektar for å ha brukt Trumps advokat

utenriks

Den påståtte forbindelsen mellom Hannity og Cohen kom fram under eit rettsmøte i New York måndag. Her vart Cohen pressa til å avsløre at Hannity i løyndom har vore hans klient.

Fox News-programleiaren er derimot ikkje einig i denne omtalen av relasjonen.

– Michael Cohen har aldri representert meg i nokon saker, skriv Hannity på Twitter.

Han erkjenner likevel å ha hatt nokre samtalar med Cohen som hovudsakleg skal ha dreidd seg om eigedomsinvesteringar.

– Eg har frå tid til annan hatt korte diskusjonar med han om juridiske spørsmål der eg ønskte hans innspel og perspektiv.

Hannity er kjent som ein sterk tilhengar av Trump, og programmet hans er for tida det mest sette på amerikansk kabel-TV. Ifølgje nyheitsbyrået AFP hender det at Trump og Hannity snakkar saman på telefon.

Amerikansk politi gjennomførte nyleg ein razzia mot Cohens kontor. Trump har reagert svært sterkt på ransakinga, og kjelder i Det kvite hus er bekymra for at FBI vil finne ting som er skadeleg for presidenten, ifølgje nyheitsbyrået AP.

