India og Sverige inngår samarbeid om nett-tryggleik

Dei to vart tysdag einige om å etablere ei felles arbeidsgruppe for nett-tryggleik og for samarbeid om å utvikle nyskapande løysingar for miljøet.

I tillegg diskuterte dei forsvar og tryggingssamarbeid og dessutan investeringar i rein energi, digitalisering og helse. På forsvarsfronten håper det svenske industrikonsernet Saab å få fullført ein avtale om levering av nye jagarfly til det indiske luftforsvaret.

Det er første gongen ein indisk statsminister har besøkt Sverige på 30 år. Löfven peika på at den indiske økonomien er i vekst, og at landet har ei viktig rolle i saker som har med klimaendringar og berekraftig utvikling å gjere. Han kunngjorde at Sverige set av 50 millionar kroner som startskot for eit partnarskap for å utvikle miljøløysingar.

Modi kom til Stockholm måndag kveld, der kong Carl Gustaf tok imot han. Etter møtet med Löfven tysdag hadde Modi samtaler med statsministrane frå Danmark, Finland og Island og med Noregs statsminister Erna Solberg (H): Deretter følgde opninga av eit nordisk-indisk møte om økonomisk utviklingssamarbeid mellom Norden og India, modernisering av indiske hamnar og innovasjon.

Etter møtet med Solberg skreiv Modi på Twitter:

– Hadde eit strålande møte med statsminister Erna Solberg. Det er eit enormt potensial for å styrkje banda til Noreg, særleg på område som innovasjon, handel og fornybar energi.

Seinare tysdag drog Modi til Storbritannia for å møte leiarar frå Samveldet.

