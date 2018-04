utenriks

Oppskytinga er utsett minst 48 timar, opplyser nettstaden space.com.

SpaceX bekreftar sjølv på Twitter at det må gjerast ein ekstra analyse av Falcon 9-raketten. Avgang for NASA-satellitten skulle vore klokka 1.30 natt til tysdag norsk tid.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen forventar at satellitten vil oppdage omkring 20.000 eksoplanetar, altså planetar i bane rundt andre stjerner enn sola. Blant dei meiner NASA at over 50 vil vere på størrelse med jorda.

