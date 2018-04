Russisk teletilsyn stengjer tilgangen til Google- og Amazon-serverar

utenriks

Tilsynet uttaler til nyheitsbyrået Interfax at dei blokkerer eit stort tal Google- og Amazon-eigde serverar, fordi tilsynet meiner Telegram bruker serverar frå desse selskapa til å omgå forbodet som no har tredd i kraft i Russland.

Telegram er ein populær meldingsapp der all kommunikasjon er kryptert. Den russiske tryggingstenesta FSB har kravd å få tilgang til krypteringsnøklane, slik at dei kan lese meldingane. Argumentet er at ekstremistar kan bruke appen til å utveksle meldingar seg imellom. Mellom anna bruker IS-talerøyret Amaq denne appen til å publisere kunngjeringar frå ekstremistgruppa.

Telegram har avvist kravet om tilgang og grunngir det med at det er teknisk umogleg og uansett i strid med den russiske grunnlova. Telegram tapte saka i ein russisk domstol og har nekta å stengje appen for russiske brukarar. Teletilsynet Roskomnadzor har fått rettsleg medhald i å blokkere Telegram på russisk jord frå måndag denne veka.

Blokkeringa av Google- og Amazon-serverane gav tysdag ringverknader ved at eit tosifra tal russiske nettbutikkar fekk problem med tilgangen til sine eigne system.

Reuters fortel vidare at tilsynet tysdag bad Google og Apple om å fjerne Telegram-appen frå app-butikkane sine i Russland.

(©NPK)