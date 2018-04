USA og Storbritannia åtvarar om påstått russiskstøtta nettangrep

utenriks

Åtvaringa er retta mot både forbrukarar med heimekontor og nettleverandørar og er knytt til kapring av internettruterar.

Det kvite hus' koordinator for nettsikkerheit, Rob Joyce, seier at fleire millionar ruterar verda rundt kan vere ramma, melder BBC.

– Måla for denne vondsinna nettaktiviteten er i hovudsak offentlege styresmakter og organisasjonar i privat sektor, tilbydarar av kritisk infrastruktur og nettleverandørar som leverer tenester til desse sektorane, heiter det i ei fråsegn frå dei to NATO-allierte landa.

Omfattande

– Aktørar med støtte frå russiske styresmakter brukar infiserte ruterar til å gjennomføre angrep for å legge til rette for spionasje, tjuveri av opphavsrettsleg beskytta materiale, og å opne for tilgang til nettverk og potensielt legge grunnlag for framtidige nettangrep, heiter det i åtvaringa frå britiske National Cyber Security Centre, amerikanske FBI og det amerikanske departementet for innanlandssikkerheit.

Joyce seier at USA og deira allierte er svært sikre på at Russland står bak «ein omfattande kampanje».

Påstandane er så langt ikkje blitt kommenterte av russiske styresmakter.

– Ikkje norske mål

Om angrepet har ramma Noreg, er for tidleg å seie, ifølgje kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i Nasjonalt tryggingsorgan (NSM).

– Det er utgitt ein oppsummerande rapport frå britiske og amerikanske styresmakter. Det er ikkje angitt norske mål i denne. Det er for tidleg å seie om norske verksemder er ramma i denne saka, skriv ho til VG i ein e-post.

