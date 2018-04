Avis: Pompeo møtte Kim i påska

utenriks

Avisa siterer to anonyme kjelder med kjennskap til Pompeos tur i påskehelga.

Møtet skulle legge fundamentet for det kommande toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kim Jong-un, skriv avisa.

Tysdag oppstod det forvirring om president Trump sjølv hadde vore i samtalar med Kim. Det kvite hus bekrefta seinare at landa hadde vore i samtalar på høgast mogleg nivå, men at det ikkje hadde vore mellom Trump og Kim.

– Dersom alt går bra

– Avhengig av utfallet av ulike møter og samtalar vi har no, skal vi møte Kim Jong-un veldig snart, sa Trump tysdag då han tok imot Japans statsminister Shinzo Abe i Florida.

– Det vil skje truleg i byrjinga av juni eller før det, dersom alt går bra. Det er mogleg at ting ikkje går bra og at vi ikkje kjem til å ha noko møte og at vi berre fortset på den same vegen vi har vore inne på til no, la Trump til.

Presidenten har tidlegare uttalt at eit viktig premiss for møtet må vere at Nord-Korea er villig til å diskutere sitt atomvåpenprogram.

Optimistisk

Under ei senatshøyring førre veke sa Pompeo at konflikten med Nord-Korea ville bli ein av dei viktigaste tinga for han å ta tak i som kommande utanriksminister. Han gav også uttrykk for at han var optimistisk om utfallet av eit eventuelt toppmøte mellom Trump og den nordkoreanske leiaren.

Ei veke etter Pompeos påståtte reise til Nord-Korea bekrefta offisielle tenestemenn i USA at Kim var villig til å forhandle om nedrusting av atomvåpenprogrammet til regimet.

Sist gong ein amerikansk utanriksminister møtte ein nordkoreansk leiar var i 2000. Då møtte Madeleine Albright Kim Jong-uns far Kim Jong-il.

Verken CIA, Det kvite hus eller den nordkoreanske regjeringa har bekrefta Pompeos tur til Nord-Korea.

(©NPK)