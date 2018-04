FN-kjelde: OPCW-inspektørar kan truleg ikkje reise til Douma onsdag

utenriks

Det er no elleve dagar sidan opprørskjelder og hjelpearbeidarar inne i byen melde at over 40 menneske døydde etter å ha pusta inn giftig gass.

Truleg vil inspektørane heller ikkje onsdag kunne reise inn i byen, opplyste ei ikkje namngjeven FN-kjelde til nyheitsbyrået Reuters onsdag føremiddag.

Vedkommande stadfestar at eit team som skal førebu besøket, var i byen tysdag, men at ekspertane frå Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) ennå ikkje har kunne reise til den tidlegare opprørsbastionen.

Måndag melde Russlands ambassade i Nederland at inspektørane ville komme til Douma onsdag. Syriske tenestemenn har opplyst at FNs sikkerheitsteam har undersøkt at vegen inn til byen er trygg.

OPCW-inspektørane kom til Damaskus laurdag. Byen ligg om lag 14 kilometer frå Damaskus.

Syriske styresmakter har også grunngjeve forseinkinga med rakettangrepet som USA, Frankrike og Storbritannia gjennomførte mot syriske mål natt til laurdag.

Russland har tidlegare sendt eigne ekspertar inn i den tidlegare opprørsbastionen og gitt beskjed om at det ikkje er funne spor etter eit kjemisk angrep.

Russiske styresmakter seier derimot at dei støttar ei uavhengig OPCW-undersøking fullt ut.

