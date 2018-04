Noreg forlengjer grensekontrollen 

utenriks

Dagens grensekontroll går ut den 11. mai. No har regjeringa bestemt seg for å forlengje ordninga til november. Det går fram av eit brev til EU frå justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Han grunngir grensekontrollen med at innvandringa til Europa framleis er så stor at det er risiko for at mange menneske med uklar identitet kan komme til Noreg. Uroa er at nokon av desse kan ha planar om å gjennomføre terrorangrep.

I tillegg til Noreg har Danmark, Frankrike, Sverige, Tyskland og Austerrike mellombels grensekontroll. Kontrollane kom i kjølvatnet av flyktningkrisa og bølgja av terrorangrep i Europa i 2015, men har vekt misnøye i Brussel fordi dei utfordrar prinsippet om fri flyt over landegrensene innanfor Schengen-området.

Den norske kontrollen gjeld ferjer som kjem til Noreg frå Danmark, Sverige og Tyskland.

