Over 300 personar dømde til døden i Irak

utenriks

Så langt er 13 personar blitt avretta i Irak i år.

– Fleire av avrettingane kjem etter dommar som berre er basert på tilståingar, og der dei mistenkte i nokre tilfelle er blitt utsette for tortur, seier Belkis Wille, seniorrådgjevar i Human Rights Watch.

Det er i hovudsak to domstolar som har stått for dødsdommane. Éin i hovudstaden Bagdad, og éin nær det tidlegare hovudsetet til IS i Mosul.

Domstolen i Bagdad har behandla saker mot kvinner og utanlandske statsborgarar. Her er 97 utlendingar blitt dømde til døden for tilknyting til terror.

Tyrkiske kvinner

Måndag vart det kjent at domstolen i Bagdad har dømt seks tyrkiske kvinner til døden. Dei vart funne skuldige i å ha høyrt til IS, opplyser ei irakisk rettskjelde. Dei fleste kvinnene som blir dømde, kjem frå Tyrkia og statar i tidlegare Sovjetunionen. Tysdag vart også ei kvinne frå Tyskland dømt til døden.

I domstolen nær det tidlegare IS-hovudsetet Mosul, vart 212 menneske dømde til døden.

– Det har blitt bevist i retten at det har gått føre seg kriminelle handlingar. Rettane til mistenkte er blitt varetatt i samsvar med lova, opplyser talsmannen for irakisk høgsterett, Abdel Sattar Bayraqdar.

Dyster fjerdeplass

Irak har denne veka avretta 13 personar, og av dei var 11 dømde for terror, ifølgje justisdepartementet. Avrettingane er dei første så langt i år.

– Iraks dårlege gjennomføring av rettssaker mot IS-tiltalte truar ikkje berre rettssikkerheita, men dei sender også uskuldige til døden, seier Wille.

Desse avrettingane plasserer Irak på 4.-plass over statar som avrettar flest menneske, ifølgje Human Rights Watch.

