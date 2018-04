Tidlegare førstedame Barbara Bush er død: – Eit forbilde for alle

utenriks

Bush døydde i heimen i Houston med familien rundt seg.

Ein talsmann for Bush-familien opplyste tidlegare denne veka at Bushs helse var sviktande, og at ho hadde takka nei til ytterlegare medisinsk behandling.

I 2009 gjekk ho gjennom ein hjarteoperasjon, og ho har blant anna blitt behandla for ein stoffskiftesjukdom.

Bush var førstedame i USA frå 1989 til 1993 då mannen, George H.W. Bush (93), var president. Ho vart gift med George H.W. Bush i 1945. Saman har dei seks barn, og paret har vore gift lengre enn noko anna presidentpar i amerikansk historie.

– President Donald Trump og førstedame Melania Trump sluttar seg til lovprisinga av livet til Barbara Bush. Som kone, mor, bestemor, ektefelle til ein militærtilsett og tidlegare førstedame, var fru Bush ein forkjempar for den amerikanske familien, heiter det i ei offisiell fråsegn frå president Donald Trump og førstedame Melania.

Bushs son, George W. Bush, var president i USA frå 2001 til 2009, som gjer at ho var éi av to førstedamer som også var mor til ein president. Den andre var Abigail Adams, som var gift med president John Adams og mor til USAs sjette president John Quincy Adams. I motsetning til Bush fekk ikkje Abigail Adams sjå sonen bli tatt i eid.

(©NPK)