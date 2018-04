EU kan skjerpe fornybarmålet 

utenriks

EU har i dag eit mål om minst 27 prosent fornybar energi innan 2030. Nå er det på tide å jekke målet opp eit hakk, meiner Arias.

Han viser til at vindmøller og solcellepanel er blitt dramatisk mykje billigare dei siste åra. Det gjer at EU kan justere opp energimåla utan å måtte bruke meir pengar på det enn dei i utgangspunktet hadde tenkt.

EU er allereie inne i sluttforhandlingar om ein revisjon av måla. I desse forhandlingane har EU-parlamentet gått inn for å oppjustere fornybarmålet til 35 prosent. Medlemslanda i EU har derimot halde igjen, men no meiner Arias at dei er på glid.

Då saka var oppe til diskusjon på EUs uformelle energiministermøte i Sofia torsdag, kom allslags tal på bordet, fortel han.

– Nokre medlemsland stør EU-parlamentets forslag om 35 prosent. Andre ønsker å halde det på 27 prosent. Men det kjennest som det er rørsle mot høgare tal enn 27 prosent, seier Arias.

EU har også eit eige mål for energisparing som kan bli skjerpa.

Arias understrekar likevel at forhandlingane er vanskelege. Ei avklaring er venta i år.

