utenriks

Angrepet mot jihadistane skjedde etter at IS trua irakisk territorium, ifølgje statsministeren. Luftangrepet torsdag skal ha vore retta mot posisjonar nær grensa til Irak og Syria.

I ein tweet skriv kontoret til Abadi at angrepet demonstrerer at Irak er i stand til å eliminere terroristar. Vidare heiter det at IS på grunn av angrepa vil bli raskare nedkjempa i regionen.

(©NPK)